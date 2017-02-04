Окслейд-Чемберлен случайно поставил "лайк" посту про увольнение Венгера

Полузащитник "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен заявил, что не хотел ставить "лайк" на посте в твиттере об отставке главного тренера лондонского клуба Арсена Венгера. Футболист отметил, что не видел, как отметил этот "твит" в избранное. На данный момент "Арсенал" идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, на счету 23-летнего футболиста 2 гола и 4 передачи в 20 встречах премьер-лиги.

- Конечно, я не собирался "лайкать" этот пост, - написал в своем твиттере Окслейд-Чемберлен. - Я даже не видел, что поставил "лайк"!