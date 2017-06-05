Окслейд-Чемберлен продлит контракт с "Арсеналом"

"Арсенал" продлит контракт с полузащитником Алексом Окслейд-Чемберленом, сообщает The Telegraph. Клуб достиг договоренности с 23-летним игроком об условиях соглашения и в ближайшее время Чемберлен поставит свою подпись. Англичанин может получать 120 тысяч евро в месяц.

Ранее сообщалось, что на игрока претендует "Ливерпуль". Окслейд-Чемберлен играет за "Арсенал" с 2011 года, в этом сезоне он сыграл в 45 встречах, забил 6 мячей и отдал 11 голевых передач. Всего в футболке "канониров" он провел 194 матча, отметился 20 голами и 32 передачами.