Окслейд-Чемберлен попытался разыграть фаната. Но что-то пошло не так

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен вместе с партнерами по команде Эндрю Робертсоном и Домиником Соланке стал участником розыгрыша болельщиков, сообщает Mirror. Хавбек мерсисайдцев, загримированный под работника магазина, пытался продать игровую футболку со своей фамилией одному из болельщиков "красных", но тот отказался.

Между Окслейд-Чемберленом и посетителем магазина произошел следующий диалог:

- Извини, сынок, хочешь купить это (указал на футболку со своей фамилией. - Прим. "СЭ")?

- Нет, спасибо.

- Ты уверен?

- Да, уверен.

- Он будет суперзвездой.

- Однажды. Так говорят уже 10 лет.

Отметим, что руководивший розыгрышем экс-форвард "Ливерпуля" Робби Фаулер посоветовал полузащитнику назвать себя лучшим летним трансфером клуба. Юный болельщик не согласился с такой оценкой, назвав лучшей покупкой мерсисайдцев Мохамеда Салаха (15 мячей и 3 голевые передачи в 20 матчах). Окслейд-Чемберлен, в свою очередь, в 19 играх за клуб забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.