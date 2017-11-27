Окслейд-Чемберлен попытался разыграть фаната. Но что-то пошло не так

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен вместе с партнерами по команде Эндрю Робертсоном и Домиником Соланке стал участником розыгрыша болельщиков, сообщает Mirror. Хавбек мерсисайдцев, загримированный под работника магазина, пытался продать игровую футболку со своей фамилией одному из болельщиков "красных", но тот отказался.
Между Окслейд-Чемберленом и посетителем магазина произошел следующий диалог:
- Извини, сынок, хочешь купить это (указал на футболку со своей фамилией. - Прим. "СЭ")?
- Нет, спасибо.
- Ты уверен?
- Да, уверен.
- Он будет суперзвездой.
- Однажды. Так говорят уже 10 лет.
Отметим, что руководивший розыгрышем экс-форвард "Ливерпуля" Робби Фаулер посоветовал полузащитнику назвать себя лучшим летним трансфером клуба. Юный болельщик не согласился с такой оценкой, назвав лучшей покупкой мерсисайдцев Мохамеда Салаха (15 мячей и 3 голевые передачи в 20 матчах). Окслейд-Чемберлен, в свою очередь, в 19 играх за клуб забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.
Alex Oxlade-Chamberlain's undercover prank backfires spectacularly when young Liverpool fan brutally slates him https://t.co/nH7OQ8PfYf pic.twitter.com/1BJ5yqxf0B– Mirror Football (@MirrorFootball) 27 ноября 2017 г.
Millwall82
фан Эвертона 100%
15:41
баламошка
Болельщик красава))
15:39