09:50 | ФУТБОЛ — Англия

Окслейд-Чемберлен может сменить "Арсенал" на "Ливерпуль"

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Полузащитник "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен может сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна, утверждает The Telegraph. В подписании контракта с игроком заинтересован "Ливерпуль".

Главный тренер "красных" Юрген Клопп рассматривает хавбека в качестве замены Садио Мане, который покинет команду для участия в Кубке Африки. В свою очередь 23-летний англичанин хочет уйти из клуба. Футболист недоволен количеством игрового времени.

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freepgg

Хорошая новость! Значит Промес остаётся.

10:39

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