Окслейд-Чемберлен может сменить "Арсенал" на "Ливерпуль"

Полузащитник "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен может сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна, утверждает The Telegraph. В подписании контракта с игроком заинтересован "Ливерпуль".

Главный тренер "красных" Юрген Клопп рассматривает хавбека в качестве замены Садио Мане, который покинет команду для участия в Кубке Африки. В свою очередь 23-летний англичанин хочет уйти из клуба. Футболист недоволен количеством игрового времени.