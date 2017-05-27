Окслейд-Чемберлен может продлить контракт с "Арсеналом"

"Арсенал" предложит новый контракт полузащитнику Алексу Окслейд-Чемберлену. Лондонский клуб рассчитывает заключить с игроком долгосрочное соглашение. Действующий контракт рассчитан до лета 2018 года.

- Я не хочу говорить о своем будущем, - приводит Liverpool Echo слова футболиста. – Я говорил с тренером, он видит меня игроком центральной оси. Мне нравится играть в полузащите.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 23-летнему футболисту со стороны "Ливерпуля". В приглашении англичанина заинтересован главный тренер "красных" Юрген Клопп.