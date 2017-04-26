Офис "Челси" проверили спецслужбы, расследующие налоговые махинации

Спецслужбы Великобритании, занимающиеся расследованием налоговых махинаций в профессиональных клубах, обратили внимание на деятельность "Челси". Как сообщает The Sun, рейд правоохранительных органов, в котором были задействованы 180 агентов, коснулся и "синих". Сотрудники спецслужб посетили офис "Челси", чтобы ознакомиться с документами о финансовой деятельности.

Напомним, что в масштабной операции, детали которой не раскрываются, также задействованы полицейские Франции. Ранее стало известно об обысках в офисах "Вест Хэма" и "Ньюкасла", управляющий директор которого Ли Чарнли был арестован.