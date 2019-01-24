Официальное заявление "Кардиффа" по пропаже Эмилиано Салы

"Кардифф" опубликовал на своем официальном сайте последнюю информацию о ситуации с пропажей нападающего Эмилиано Салы, который ранее перешел в английский клуб из "Нанта".
Напомним, что 28-летний аргентинец, перешедший в "Кардифф" три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь в Кардифф из Франции. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла-Маншем.
– С большим сожалением мы сообщаем о последних новостях в поисках Эмилиано Салы и пилота Дэвида Ибботсона, – написано в заявлении "Кардиффа" на сайте. – Капитан порта, Дэвид Баркер, сказал: "Несмотря на все усилия воздушных транспортных средств с Нормандских островов, Великобритании и Франции, которым необходимо проверить территорию с площадью около 1700 квадратных миль – при многократном количестве таких поисковых операций и изучении данных мобильных телефонов, спутниковых снимков, мы не смогли найти никаких следов самолета, пилота или пассажира".
At this time of immeasurable sadness, our thoughts are with the family and friends of both men on board, the fans of both @FCNantes, #CardiffCity, and their connections around the world.https://t.co/C47oWEhURw#CityAsOne– Cardiff City FC (@CardiffCityFC) 24 января 2019 г.