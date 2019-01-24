Официальное заявление "Кардиффа" по пропаже Эмилиано Салы

"Кардифф" опубликовал на своем официальном сайте последнюю информацию о ситуации с пропажей нападающего Эмилиано Салы, который ранее перешел в английский клуб из "Нанта".

Напомним, что 28-летний аргентинец, перешедший в "Кардифф" три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь в Кардифф из Франции. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла-Маншем.

– С большим сожалением мы сообщаем о последних новостях в поисках Эмилиано Салы и пилота Дэвида Ибботсона, – написано в заявлении "Кардиффа" на сайте. – Капитан порта, Дэвид Баркер, сказал: "Несмотря на все усилия воздушных транспортных средств с Нормандских островов, Великобритании и Франции, которым необходимо проверить территорию с площадью около 1700 квадратных миль – при многократном количестве таких поисковых операций и изучении данных мобильных телефонов, спутниковых снимков, мы не смогли найти никаких следов самолета, пилота или пассажира".