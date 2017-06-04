Один из террористов, совершивших атаку в Лондоне, был одет в футболку "Арсенала"

Один из террористов, участвовавших в атаке на пешеходов на Лондонском мосту, был одет в футболку "Арсенала", информирует Daily Mail. Инцидент произошел вчера вечером, когда трое неизвестных в микроавтобусе наехали на прохожих.

В результате погибли 7 человек, еще 48 получили ранения. После столкновения трое нападавших вышли из машины и стали атаковать людей длинными ножами.

Немного позже террористы были убиты. Пока об их личностях ничего не сообщается. Ни одна группировка также не взяла ответственность за теракт на себя.