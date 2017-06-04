Один из террористов, совершивших атаку в Лондоне, был одет в футболку "Арсенала"

Один из террористов, участвовавших в атаке на пешеходов на Лондонском мосту, был одет в футболку "Арсенала", информирует Daily Mail. Инцидент произошел вчера вечером, когда трое неизвестных в микроавтобусе наехали на прохожих.
В результате погибли 7 человек, еще 48 получили ранения. После столкновения трое нападавших вышли из машины и стали атаковать людей длинными ножами.
Немного позже террористы были убиты. Пока об их личностях ничего не сообщается. Ни одна группировка также не взяла ответственность за теракт на себя.
баламошка
Венгер совсем в маразм впал.
15:15