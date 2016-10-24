Одемвингие стал игроком "Ротерхэм Юнайтед"

Нигерийский форвард Питер Одемвингие подписал контракт с "Ротерхэм Юнайтед". Как сообщает пресс-служба клуба, с 35-летним футболистом, известным в России по выступлениям за "Локомотив", заключено соглашение, рассчитанное до января.

Игрок этим летом остался без клуба после истечения контракта со "Стоук Сити". Он проходил просмотр в "Халл Сити", но клуб отказался от подписания с ним соглашения после ухода с поста главного тренера Стива Брюса. В конце прошлого сезона Одемвингие на правах аренды играл за "Бристоль Сити", забив 2 гола в 7 матчах чемпион-лиги.