22:58 24 октября | ФУТБОЛ — Англия

Одемвингие стал игроком "Ротерхэм Юнайтед"

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Нигерийский форвард Питер Одемвингие подписал контракт с "Ротерхэм Юнайтед". Как сообщает пресс-служба клуба, с 35-летним футболистом, известным в России по выступлениям за "Локомотив", заключено соглашение, рассчитанное до января.

Игрок этим летом остался без клуба после истечения контракта со "Стоук Сити". Он проходил просмотр в "Халл Сити", но клуб отказался от подписания с ним соглашения после ухода с поста главного тренера Стива Брюса. В конце прошлого сезона Одемвингие на правах аренды играл за "Бристоль Сити", забив 2 гола в 7 матчах чемпион-лиги.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Alex.S

Это ладно. Самое смешное было когда он, будучи игроком Вестброма, приехал на базу Куинз Парк Рейнджерс. На тренировку. Думал, что его обменяли, а его охрана не пустила.) Это был эпик фэйл сезона, имхо).

23:14 24 октября

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