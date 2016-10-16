19:59 | ФУТБОЛ — Англия

Одемвингие рассчитывает вернуться в футбол на этой неделе

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Бывший нападающий "Локомотива" Питер Одемвингие подчеркнул, что близок к возвращению в профессиональный футбол. 35-летний форвард этим летом остался без клуба после истечения контракта со "Стоук Сити". Он проходил просмотр в "Халл Сити", однако клуб отказался от его услуг после ухода с поста главного тренера Стива Брюса.

- Тяжело быть свободным агентом, но я в прекрасной форме, и на этой неделе могу подписать контракт, - цитирует BBC Одемвингие. - Физически и психологически я в хорошей форме, и мне не нужна дополнительная мотивация для достижения успеха. Я все еще могу многое предложить команде, и мне нужно только показать, на что я способен.

Все могло быть иначе, если бы Стив Брюс остался в "Халле", но это жизнь.

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