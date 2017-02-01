Одемвингие рад спокойному последнему дню трансферного окна

Нападающий "Ротерхэм Юнайтед" Питер Одемвингие рад, что ему удалось провести спокойно последний день трансферного окна. Напомним, ранее нигерийский форвард, выступавший с 2007 по 2010 год за "Локомотив", часто в январе менял команду или вел переговоры с другими клубами. В 2013 году нигериец в последний день зимнего трансферного окна отправился в "КПР" для прохождения медицинского осмотра, хотя клубы не смогли прийти к соглашению, и игрок попал в нелепую ситуацию.

- Наконец-то беззаботный последний день январского трансферного окна, - написал в своем твиттере Одемвингие, прикрепив видео с собакой.