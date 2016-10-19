Одемвингие может продолжить карьеру в "Болтоне"

Нигерийский форвард Питер Одемвингие в ближайшее время присоединится к "Болтону", утверждает Bolton News. По информации источника, сегодня вечером 35-летний футболист, известный в России по выступлениям за "Локомотив", пройдет медицинский осмотр в клубе третьего по силе дивизиона Англии.

Игрок этим летом остался без клуба после истечения контракта со "Стоук Сити". Он проходил просмотр в "Халл Сити", но клуб отказался от подписания с ним соглашения после ухода с поста главного тренера Стива Брюса. В конце прошлого сезона Одемвингие на правах аренды играл за "Бристоль Сити", забив 2 гола в 7 матчах чемпион-лиги.