Оби Микел готов покинуть "Челси"

Полузащитник "Челси" Джон Оби Микел признался, что рассматривает вариант с уходом из стана "синих". Нигериец с 2006 года защищает цвета лондонского клуба, в который перебрался из норвежского "Люна".

- У меня остался один год контракта, - цитирует Goal Микела. - Когда у вас остается всего год соглашения, то вы должны начинать планировать и думать о том, что произойдет в конце сезона. Будут и слухи, и переговоры с другими командами. В январе получу право заключить предварительный контракт с другим клубом. Я играю за "Челси" в течение долгого времени. 11 лет своей жизни отдал этой команде, здесь мой дом.

Я всегда открыт к переговорам по новому договору с "Челси", но если ничего не произойдет, то я готов двигаться дальше. Приму решение, которое будет лучшим для меня и моей семьи. Может быть это будет один из клубов Англии, а может и Китай. С "синими" мне удалось выиграть все, что можно. Воспоминания о победе в Лиге чемпионов никогда не забудутся.