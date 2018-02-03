Обамеянг - в "старте" "Арсенала" на матч против "Эвертона"

Стали известны составы "Арсенала" и "Эвертона" на матч 26-го тура чемпионата Англии. Эта игра станет дебютной для новичка "канониров" Пьера-Эмерика Обамеянга. В составе "ирисок" с первых минут выйдут арендованный у "Манчестер Сити" защитник Эльяким Мангала и экс-форвард "Локомотива" Умар Ньясс.

"Арсенал": Чех – Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль – Рэмси, Джака – Мхитарян, Езил, Ивоби – Обамеянг.

"Эвертон": Пикфорд – Кин, Уильямс, Мангала – Кенни, Шнейдерлен, Гуйе, Мартина – Уолкотт, Ньясс, Боласье.

Матч "Арсенал" - "Эвертон" начнется в 20.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.