Обамеянг получил 20,6 миллиона евро за подписание контракта с "Арсеналом"

Журналистам Der Spiegel стали известны условия личных контрактов некоторых звезд английской премьер-лиги. Например, форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг получил за подписание контракта с лондонцами в январе 2018 года бонус в размере 20,6 миллиона евро. Годовая зарплата габонца – 11,6 миллиона евро. За каждый матч АПЛ в стартовом составе он получает 56 тысяч евро дополнительно.

Полузащитник Генрих Мхитарян, выступающий в "Арсенале" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед", зарабатывает в неделю 163 тысячи евро. При подписании полноценного контракта с "канонирами" он будет получать почти в два раза больше, а его "подъемные" составят 9,8 миллиона евро.

Самую большую зарплату из футболистов, к данным которым получили доступ журналисты, получает форвард "МЮ" Алексис Санчес. Его оклад – 23 миллиона евро в год. С учетом бонусов он сможет получать до 28 миллионов евро.