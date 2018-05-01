18:14 | Футбол — Англия

Обамеянг и Стерлинг номинированы на звание лучшего игрока премьер-лиги в апреле


Английская премьер-лига на официальном сайте опубликовала список номинантов на звание лучшего игрока чемпионата в апреле. За приз поборются форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, хавбек "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен и нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг.

Также за приз поборются полузащитник Джейк Ливермор из "Вест Бромвича", вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд и нападающий "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа.

Победитель будет объявлен 8 мая.

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