Обамеянг и Стерлинг номинированы на звание лучшего игрока премьер-лиги в апреле

Английская премьер-лига на официальном сайте опубликовала список номинантов на звание лучшего игрока чемпионата в апреле. За приз поборются форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, хавбек "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен и нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг.
Также за приз поборются полузащитник Джейк Ливермор из "Вест Бромвича", вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд и нападающий "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа.
Победитель будет объявлен 8 мая.
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Кристал Пэлас
- Арсенал Лондон
- Вест Бромвич
- Эвертон
- Кристиан Эриксен
- Пьер-Эмерик Обамеянг
- Поль Погба
- Рахим Стерлинг
- Джейк Ливермор
- Вильфрид Заа
- Джордан Пикфорд