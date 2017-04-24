"Ньюкасл" вернулся в премьер-лигу

"Ньюкасл" переиграл "Престон" в матче 44-го тура чемпион-лиги и гарантировал себе возвращение в премьер-лигу. За 2 тура до конца первенства у подопечных Рафаэля Бенитеса в активе 88 очков, а у идущего на третьем месте "Рединга" - 79. Напомним, "сороки" вылетели из премьер-лиги по итогам прошлого сезона. В этом году клубу исполняется 125 лет.
Ранее повышение в классе себе гарантировал "Брайтон".
⚫⚪ #NUFC pic.twitter.com/jkXK7mFojB– Newcastle United FC (@NUFC) 24 апреля 2017 г.
Thomas_Boy
Но "Брайтон" им не обойти. А в борьбе за третью путевку желаю удачи "Шеффилд Уэнсдей".
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