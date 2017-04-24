"Ньюкасл" вернулся в премьер-лигу

"Ньюкасл" переиграл "Престон" в матче 44-го тура чемпион-лиги и гарантировал себе возвращение в премьер-лигу. За 2 тура до конца первенства у подопечных Рафаэля Бенитеса в активе 88 очков, а у идущего на третьем месте "Рединга" - 79. Напомним, "сороки" вылетели из премьер-лиги по итогам прошлого сезона. В этом году клубу исполняется 125 лет.

Ранее повышение в классе себе гарантировал "Брайтон".