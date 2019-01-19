"Ньюкасл" разгромил "Кардифф" и покинул зону вылета

"Ньюкасл" разгромил "Кардифф" в матче 23-го тура чемпионата Англии - 3:0. В составе победителей Фабиан Шер оформил дубль, еще гол на счету у Айосе Переса.

Благодаря победе "сороки" обошли валлийскую команду в таблице и покинули зону вылета.

В других матчах дня "Уотфорд" сыграл вничью с "Бернли" (0:0), "Саутгемптон" выиграл у "Эвертона" (2:1), а "Борнмут" обыграл- "Вест Хэм" (2:0).

Чемпионат Англии

Премьер-лига

23-й тур

"Ньюкасл Юнайтед" - "Кардифф Сити" - 3:0 (1:0)

Голы: Шер, 24 (1:0). Шер, 63 (2:0). Перес, 90+3 (3:0).

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Лежен, Шер, Ласкеллес, Йедлин, Ритчи (Манкильо, 85), Хэйден, Лонгстафф, Рондон, Атсу, Перес.

"Кардифф Сити": Этеридж, Бамба, Пелтиер, Экуэле Манга, Беннетт, Раллс, Камараса, Патерсон (Уорд, 89), Хойлетт, Ньясс (Рид, 64), Мендес-Лейнг (Дж.Мерфи, 82).

Предупреждение: Камараса, 46.

Судья: Аттуэлл (Англия).

19 января. Ньюкасл. Стадион "St. James’ Park".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

23-й тур

"Уотфорд" - "Бернли" - 0:0

"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Кико Фемения (Бритос, 77), Кабаселе, Холевас, Капуэ, Клеверли, Перейра, Сема (Саксесс, 56), Дини, Деулофеу.

"Бернли": Хитон, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Макнейл, Вуд, Барнс.

Предупреждения: Ми, 63. Деулофеу, 79. Бардсли, 82.

Судья: Оливер (Англия).

19 января. Уотфорд. Стадион "Vicarage Road".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

23-й тур

"Саутгемптон" - "Эвертон" - 2:1 (0:0)



Голы: Уорд-Проуз, 50 (1:0). Динь, 64 - в свои ворота (2:0). Сигурдссон, 90+1 (2:1).



"Саутгемптон": Маккарти, Вестергор, Стивенс, Таргетт (Седрик Суариш, 35), Беднарек, Валери, Ромеу, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Редмонд (Армстронг, 86), Ингс (Лонг, 74).



"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Динь, Зума, Кин, Сигурдссон, Гей, Андре Гомеш (Калверт-Льюин, 57), Бернард (Уолкотт, 75), Лукман, Ришарлисон (Дженк, 65).



Предупреждения: Гей, 67. Редмонд, 67. Лонг, 90+7.



Судья: Скотт (Англия).



19 января. Саутгемптон. Стадион "St Mary's Stadium".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

23-й тур

"Борнмут" - "Вест Хэм Юнайтед" - 2:0 (0:0)

Голы: Уилсон, 54 (1:0). Кинг, 90+1 (2:0).

"Борнмут": Боруц, Смит, Клайн, Аке, Кук, Гослинг, Лерма, Брукс (Муссе, 90+3), Кинг, Фрэйзер (Дэниэлс, 90+2), Уилсон (Станислас, 73).

"Вест Хэм Юнайтед": Фабяньски, Сабалета, Огбонна, Крессуэлл, Диоп, Райс, Нобл (Диангана, 79), Насри (Эрнандес, 66), Кэрролл (Снодграсс, 66), Антонио, Фелипе Андерсон.

Предупреждение: Кэрролл, 18.

Судья: Хупер (Англия).

19 января. Борнмут. Стадион "Vitality Stadium (Dean Court)".

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