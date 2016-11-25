"Ньюкасл" поможет в расследовании случаев педофилии в английском футболе

"Ньюкасл" поможет полиции в расследовании скандала с сексуальным насилием в английском футболе, сообщает The Guardian. Ранее несколько бывших футболистов заявили, что в детстве подверглись сексуальным домогательствам со стороны тренеров.

"В настоящее время единственная информация, которой мы обладаем, опубликована в газете Guardian. Естественно, "Ньюкасл" будет в полной мере сотрудничать с полицией и соответствующими органами и оказывать необходимую помощь для получения дополнительной информации.

Клуб будет поощрять любого, кто поделится информацией о возможном насилии над юными футболистами", - говорится в заявлении "Ньюкасла".

Кроме того, Футбольная ассоциация Англии открыла телефон доверия для тех, кто хочет сообщить информацию по данному вопросу.