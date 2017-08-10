"Ньюкасл" планирует арендовать хавбека "Челси"

Полузащитник "Челси" Кенеди может перейти в "Ньюкасл", информирует Sky Sports. "Сороки" хотят взять бразильца в аренду.

Напомним, что лондонцы отчислили хавбека во время предсезонной подготовки в Китае. Футболист в своем Инстаграме критически высказался о Поднебесной, а также поиздевался над сотрудником службы безопасности стадиона, уснувшим на рабочем месте.

Минувший сезон 21-летний игрок провел на правах аренды в "Уотфорде". За "шершней" футболист сыграл один матч и не отметился результативными действиями.