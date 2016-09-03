09:13 | ФУТБОЛ — Англия

"Ньюкасл" надеется продать Тиоте катарскому клубу

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"Ньюкасл" не оставляет попыток избавиться от полузащитника Шейка Тиоте. Как сообщает Newcastle Chronicle, английский клуб надеется договориться о трансфере 30-летнего ивуарийца с одним из клубов Катара, который проявляет интерес к игроку. Трансферное окно в этой стране будет открыто еще в течение 19 дней, поэтому переход может быть осуществлен. Ранее Тиоте не смог стать игроком "Галатасарая", так как провалил медицинское обследование. Также стоит отметить, что интерес к футболисту проявлял "Анжи".

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