"Ньюкасл" надеется продать Тиоте катарскому клубу

"Ньюкасл" не оставляет попыток избавиться от полузащитника Шейка Тиоте. Как сообщает Newcastle Chronicle, английский клуб надеется договориться о трансфере 30-летнего ивуарийца с одним из клубов Катара, который проявляет интерес к игроку. Трансферное окно в этой стране будет открыто еще в течение 19 дней, поэтому переход может быть осуществлен. Ранее Тиоте не смог стать игроком "Галатасарая", так как провалил медицинское обследование. Также стоит отметить, что интерес к футболисту проявлял "Анжи".