Ньясс станет первым игроком в премьер-лиге, дисквалифицированным за симуляцию

Нападающий "Эвертона" Умар Ньясс оштрафован Футбольной ассоциацией Англии за симуляцию в матче 12-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (2:2). Футболист уже на 5-й минуте встречи заработал пенальти.
Эпизод был рассмотрен специальной комиссией, которая постановила, что Ньясс в этом моменте симулировал. Кроме штрафа, ему полагается 2 матча дисквалификации. Однако футболист может обжаловать решение.
Напомним, с этого сезона в Англии образована специальная комиссия, в составе которой каждый понедельник бывшие арбитр, тренер и футболист рассматривают случаи симуляции. В английской премьер-лиге наказывается дисквалификацией.
Oumar Niasse's dive vs Crystal Palace. No wonder he's been charged by The FA! pic.twitter.com/mXQdWAvFuz– GMS (@GMS678) 21 ноября 2017 г.
Опытный 63
Актерская игра налицо. Полностью поддерживаю, дискву можно и побольше и так любого картинного кривляку в будущем.
12:35
Нефилим
Бред, 100% пенальти
19:54 21 ноября
Патриот Сибири
Бред какой-то. Даже, если толчок был недостаточно сильным, чтобы Ньясс упал, то все равно было видно, что защитник даже не пытался сыграть в мяч. Он не бежал параллельным курсом. Нельзя сказать, что он тянулся к мячу, но не успел. Тут очевиднейшая игра в корпус. С таким же успехом можно встать между бегущим нападающим и мячом. Если защитник не бежит, то это всегда желтая карточка ему. А картинно падал Ньясс или нет - это дело десятое.
19:48 21 ноября
Vader
пожалуется на расизм, ещё и должны ему останутся...
19:38 21 ноября