Ньясс станет первым игроком в премьер-лиге, дисквалифицированным за симуляцию

Нападающий "Эвертона" Умар Ньясс оштрафован Футбольной ассоциацией Англии за симуляцию в матче 12-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (2:2). Футболист уже на 5-й минуте встречи заработал пенальти.

Эпизод был рассмотрен специальной комиссией, которая постановила, что Ньясс в этом моменте симулировал. Кроме штрафа, ему полагается 2 матча дисквалификации. Однако футболист может обжаловать решение.

Напомним, с этого сезона в Англии образована специальная комиссия, в составе которой каждый понедельник бывшие арбитр, тренер и футболист рассматривают случаи симуляции. В английской премьер-лиге наказывается дисквалификацией.