18:52 21 ноября | Футбол — Англия

Ньясс станет первым игроком в премьер-лиге, дисквалифицированным за симуляцию

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Нападающий "Эвертона" Умар Ньясс оштрафован Футбольной ассоциацией Англии за симуляцию в матче 12-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (2:2). Футболист уже на 5-й минуте встречи заработал пенальти.

Эпизод был рассмотрен специальной комиссией, которая постановила, что Ньясс в этом моменте симулировал.  Кроме штрафа, ему полагается 2 матча дисквалификации. Однако футболист может обжаловать решение.

Напомним, с этого сезона в Англии образована специальная комиссия, в составе которой каждый понедельник бывшие арбитр, тренер и футболист рассматривают случаи симуляции. В английской премьер-лиге наказывается дисквалификацией.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Опытный 63

Актерская игра налицо. Полностью поддерживаю, дискву можно и побольше и так любого картинного кривляку в будущем.

12:35

Нефилим

Бред, 100% пенальти

19:54 21 ноября

Патриот Сибири

Бред какой-то. Даже, если толчок был недостаточно сильным, чтобы Ньясс упал, то все равно было видно, что защитник даже не пытался сыграть в мяч. Он не бежал параллельным курсом. Нельзя сказать, что он тянулся к мячу, но не успел. Тут очевиднейшая игра в корпус. С таким же успехом можно встать между бегущим нападающим и мячом. Если защитник не бежит, то это всегда желтая карточка ему. А картинно падал Ньясс или нет - это дело десятое.

19:48 21 ноября

Vader

пожалуется на расизм, ещё и должны ему останутся...

19:38 21 ноября