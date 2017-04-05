Ньясс помог "Халл Сити" обыграть "Мидлсбро", "Тоттенхэм" вырвал победу у "Суонси"

В матче 31-го тура чемпионата Англии "Халл Сити" дома переиграл "Мидлсбро" – 4:2. Один из голов в составе "тигров" забил бывший нападающий "Локомотива" Умар Ньясс.

Параллельная игра между "Суонси" и "Тоттенхэмом" завершилась со счетом 2:1 в пользу лондонцев. Победный мяч на 92-й минуте встречи забил форвард Сон Хын Мин.

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31-й тур

"Халл Сити" – "Мидлсбро" – 4:2 (3:2)

Голы: Негредо, 5 (0:1). Маркович, 14 (1:1). Ньясс, 27 (2:1). Эрнандес, 33 (3:1). де Рон, 45+1 (3:2). Магуайр, 70 (4:2).

"Халл Сити": Якупович, Раноккиа, Робертсон, Магуайр (Доусон, 81), Н`Диай, Аль-Мухаммади, Маркович, Клукас, Грощицки (Хенриксен, 88), Эрнандес (Эвандру, 51), Ньясс.

"Мидлсбро": Виктор Вальдес, Барраган, Айяла, Гибсон, Хасбэнд (Гедиура, 59), Даунинг, де Рон, Клейтон, Траоре, Негредо (Бэмфорд, 71), Гестед (Стуани, 81).

Предупреждения: Клукас, 19. Клейтон, 21. Н`Диай, 85.

Судья: Оливер.

5 апреля. Халл. Стадион KCOM Stadium.

"Суонси" – "Тоттенхэм" – 1:3 (1:0)

Голы: Раутледж, 11 (1:0). Алли, 88 (1:1). Сон Хын Мин, 90+1 (1:2). Эриксен, 90+4 (1:3).

: Фабяньски, Ольссон, Нотон (Ки Сон Ен, 72), Фернандес, Моусон, Раутледж (Нарсингх, 90+4), Фер, Сигурдссон, Корк, Кэрролл, Айю (Макберни, 75).

"Тоттенхэм": Форм, Фертонген, Алдервейрелд, Уокер, Дэйвис (Нкуду, 80), Дембеле, Сиссоко (Янссен, 62), Эриксен, Дайер, Алли, Сон Хын Мин (Триппьер, 90+4).

Предупреждения: Айю, 17. Дэйвис, 79.

Судья: Мосс (Англия).

5 апреля. Суонси. Стадион Liberty Stadium.