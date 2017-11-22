Ньясс - первый игрок английской премьер-лиги, дисквалифицированный за симуляцию уже после матча

Нападающий "Эвертона" Умар Ньясс наказан Футбольной ассоциацией Англии за симуляцию в матче 12-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (2:2). Футболист уже на 5-й минуте встречи заработал пенальти.

Эпизод был рассмотрен специальной комиссией, которая постановила, что Ньясс в этом моменте симулировал. Ему выписан денежный штраф и двухматчевая дисквалификация. Футболист обжаловал это решение, но апелляция была отклонена.

Напомним, с этого сезона в Англии образована специальная комиссия, в составе которой каждый понедельник бывшие арбитр, тренер и футболист рассматривают случаи симуляции.

Ньясс с 2014 по 2015 год защищал цвета "Локомотива".