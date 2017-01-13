Ньясс перешел в "Халл Сити"

"Халл Сити" объявил об аренде у "Эвертона" нападающего Умара Ньясса. Как сообщает пресс-служба клуба, экс-игрок "Локомотива" до лета будет выступать за "тигров". В текущем сезоне 26-летний сенегалец, покинувший московскую команду в феврале прошлого года, сыграл в 1 матче за основной состав "ирисок" в Кубке английской лиги. Также на его счету 5 матчей за дублеров во второй премьер-лиге, в которых он забил 7 мячей.

| Niasse arrives at the KCOM Stadium on a loan deal from @Everton until the end of the season #WelcomeOumar pic.twitter.com/fzISrbU0Je – Hull City (@HullCity) 13 января 2017 г.