14:57 | ФУТБОЛ — Англия

Ньясс перешел в "Халл Сити"

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"Халл Сити" объявил об аренде у "Эвертона" нападающего Умара Ньясса. Как сообщает пресс-служба клуба, экс-игрок "Локомотива" до лета будет выступать за "тигров". В текущем сезоне 26-летний сенегалец, покинувший московскую команду в феврале прошлого года, сыграл в 1 матче за основной состав "ирисок" в Кубке английской лиги. Также на его счету 5 матчей за дублеров во второй премьер-лиге, в которых он забил 7 мячей. 

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Материалы REN-TV

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