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Ньясс может перейти из "Эвертона" в "Халл Сити"

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Нападающий "Эвертона" Умар Ньясс во время зимнего трансферного окна может сменить клубную прописку, утверждает Sky Sports. В подписании арендного соглашения с форвардом заинтересован "Халл Сити". Ранее сообщалось, что игрок может перейти в ЦСКА.

Напомним, сенегалец перешел в "Эвертон" в феврале 2016 года из "Локомотива". Сумма трансфера составила 17,9 миллиона евро. Ранее сообщалось, что железнодорожники хотели вернуть нападающего, но он ответил отказом. В текущем сезоне Ньясс не провел за мерсисайдцев ни одного матча.

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Материалы REN-TV

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