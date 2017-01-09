Ньясс может перейти из "Эвертона" в "Халл Сити"

Нападающий "Эвертона" Умар Ньясс во время зимнего трансферного окна может сменить клубную прописку, утверждает Sky Sports. В подписании арендного соглашения с форвардом заинтересован "Халл Сити". Ранее сообщалось, что игрок может перейти в ЦСКА.

Напомним, сенегалец перешел в "Эвертон" в феврале 2016 года из "Локомотива". Сумма трансфера составила 17,9 миллиона евро. Ранее сообщалось, что железнодорожники хотели вернуть нападающего, но он ответил отказом. В текущем сезоне Ньясс не провел за мерсисайдцев ни одного матча.