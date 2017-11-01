Нуну Санту может возглавить "Эвертон"

"Эвертон" может возглавить бывший главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Санту, информирует журналист Гийом Балаге. По его словам, руководство ливерпульского клуба связалось с агентом специалиста.
Ранее ливерпульский клуб объявил об увольнении Роналда Кумана с поста главного тренера команды. 54-летний Куман возглавил "Эвертон" в 2016 году. В прошлом сезоне команда заняла 7-е место в чемпионате Англии.
В этом сезоне "Эвертон" занимает 18-е место в турнирной таблице после девяти туров. В активе команды 8 очков. В последней встрече "ириски" уступили "Арсеналу" (2:5).