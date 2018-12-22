Нуну Эшпириту Санту: "Вулверхэмптон" заслужил хотя бы один гол в игре с "Ливерпулем"

Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту после поражения от "Ливерпуля" в 18-м туре чемпионата Англии (0:2) отметил, что его команда наиграла на гол. Также он сделал акцент на том, что не стоит обращать внимания на турнирную таблицу.

– Мы хорошо начали матч, у обеих команд были шансы, – цитирует BBC Эшпириту Санту. – Нам не хватило последовательности. Начало второго тайма было не очень хорошим. С "Ливерпулем" трудно играть, особенно когда он ведетр в счете. "Вулверхэмптон" заслужил хотя бы один гол. Теперь нам нужно отдохнуть. Мы последовательно работаем, поэтому турнирна таблица ничего не значит.