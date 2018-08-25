Нуну Эшпириту Санту: "Нужно играть всегда так же, как с "Манчестер Сити"

Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту остался доволен матчем чемпионата Англии с "Манчестер Сити". Новичок премьер-лиги сыграл вничью с действующим чемпионом – 1:1.

– Мы очень рады, это был хороший матч, – цитирует Sky Sports Эшпириту Санту. – Так мы должны играть постоянно, улучшая футбол каждую неделю. Давайте сыграем так же в следующем матче. Это большая победа для моих ребят. Нам не нужно менять манеру игры в зависимости от имени противника. Это наш стиль, нам нечего скрывать. Нужно продолжать свой путь.