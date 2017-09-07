Нуа Дико: "Выйти в премьер-лигу для "Халла" будет непросто, но я уверен, что все сложится хорошо"

Нападающий "Халл Сити" Нуа Дико на пресс-конференции в преддверии матча 6-го тура чемпионшипа против "Дерби Каунти" подчеркнул, что счастлив быть в команде. Он также добавил, что выйти в премьер-лигу будет очень непросто, но клуб проделал отличную работу в межсезонье и имеет сильный состав.

– Я очень счастлив быть здесь, я хорошо влился в команду, – приводит пресс-служба "Халла" слова Дико – Я здесь всего неделю, и все отлично. Я думал, что уйти из "Вулверхэмптона" будет сложно, но чувствовал, что это правильное время для нового вызова. Я не говорю, что это было просто, потому что мне все нравилось в моем прошлом клубе. Но сейчас я счастлив здесь и играю за "Халл".

У меня были другие варианты, но "Халл" в последние годы показывает хорошие результаты. У клуба есть цель пробиться в премьер-лигу. Я уверен, что все сложится отлично как для меня, так и для клуба. Выйти в премьер-лигу будет очень непросто, но клуб проделал отличную работу во время трансферного окна, и теперь мы сильны.

Матч "Дерби Каунти" – "Халл Сити" пройдет завтра, 8 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.