Нуа Дико: "Рад переходу в "Халл Сити"

Новичок "Халл Сити" Нуа Дико, ранее выступавший в составе "Вулверхэмптона", рад подписанию контракта с "тиграми". По словам нападающего, он с нетерпением ждет начала работы с командой.

– Я очень рад быть здесь. Надеюсь, что это будет хорошее время для меня и клуба, – приводит пресс-служба "тигров" слова Дико. – Это шаг, который был сделан за несколько недель после нашей игры с "Халлом". Я узнал об их интересе, после чего переговоры начали продвигаться. Рад, что все сделано. С нетерпением жду начала работы.

Напомним, что соглашение с форвардом рассчитано на три года. При этом договор включает в себя возможность продления еще на год.

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