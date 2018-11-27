Новый стадион "Тоттенхэма" может открыться не раньше начала следующего сезона

Как заявил в интервью The Sun заместитель генерального директора компании "Stadia Solutions" Ричард Питерс, вполне возможно, что новый стадион "Тоттенхэма" может открыться перед сезоном-2019/20.

Помимо этого, он заявил, что в ожидании нового стадиона "Тоттенхэм" теряет примерно по миллиону фунтов дохода на каждой домашней игре. Сейчас "шпоры" проводят их на "Уэмбли". По словам функционера, аренда стадиона обходится от 600 до 650 фунтов стерлингов за игру.

Новый White Heart Lane должен быть введён в эксплуатацию в следующем году. Ранее ожидалось, что это произойдёт перед северолондонским дерби с "Арсеналом", которое состоится 2 марта, но сейчас называются более поздние сроки. Речь идёт о начале сезона-2019/20.