Новый стадион "Тоттенхэма" будет самым вместительным в Лондоне

"Тоттенхэм" на официальной странице в Твиттере объявил, что получил одобрение на увеличение количества мест на новом стадионе. Новая арена будет вмещать в себя 61 559 человек, поэтому она будет самой вместительной в Лондоне.

В следующем сезоне "шпоры" будут проводить домашние матчи на "Уэмбли", а летом 2018 года начнут выступления на новом стадионе.