Новый стадион "Тоттенхэма" будет самым вместительным в Лондоне

"Тоттенхэм" на официальной странице в Твиттере объявил, что получил одобрение на увеличение количества мест на новом стадионе. Новая арена будет вмещать в себя 61 559 человек, поэтому она будет самой вместительной в Лондоне.
В следующем сезоне "шпоры" будут проводить домашние матчи на "Уэмбли", а летом 2018 года начнут выступления на новом стадионе.
We are pleased to announce that Haringey Council has approved our application to increase the capacity of the new stadium. #SpursNewStadium pic.twitter.com/x6827hF1zy– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 5 мая 2017 г.