14:59 | ФУТБОЛ — Англия

Новый стадион "Тоттенхэма" будет самым вместительным в Лондоне

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"Тоттенхэм" на официальной странице в Твиттере объявил, что получил одобрение на увеличение количества мест на новом стадионе. Новая арена будет вмещать в себя 61 559 человек, поэтому она будет самой вместительной в Лондоне. 

В следующем сезоне "шпоры" будут проводить домашние матчи на "Уэмбли", а летом 2018 года начнут выступления на новом стадионе.

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