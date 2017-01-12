14:22 | ФУТБОЛ — Англия

Новый контракт Косьельни рассчитан до 2020 года

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Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни объявил, что его новый контракт с клубом рассчитан до 2020 года. Ранее "канониры" объявили о подписании новых долгосрочных соглашений с тремя французскими игроками.

- Рад сообщить вам, что мое приключение с "Арсеналом" продлится до 2020 года, - написал в своем твиттере 31-летний француз.

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Материалы REN-TV

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