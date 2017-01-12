Новый контракт Косьельни рассчитан до 2020 года

Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни объявил, что его новый контракт с клубом рассчитан до 2020 года. Ранее "канониры" объявили о подписании новых долгосрочных соглашений с тремя французскими игроками.
- Рад сообщить вам, что мое приключение с "Арсеналом" продлится до 2020 года, - написал в своем твиттере 31-летний француз.
I'm pleased to announce you that i extend my adventure with Arsenal until 2020. #WeAreTheArsenal @Arsenal pic.twitter.com/RCTKqRO7aG– Koscielny (@6_LKOSCIELNY) 12 января 2017 г.