Новый контракт Косьельни рассчитан до 2020 года

Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни объявил, что его новый контракт с клубом рассчитан до 2020 года. Ранее "канониры" объявили о подписании новых долгосрочных соглашений с тремя французскими игроками.

- Рад сообщить вам, что мое приключение с "Арсеналом" продлится до 2020 года, - написал в своем твиттере 31-летний француз.