Новый главный тренер "Арсенала" будет назван сегодня?

Руководство "Арсенала" во главе с исполнительным директором Иваном Газидисом проведет пресс-конференцию, на которой может быть объявлен новый главный тренер команды, утверждает The Sun. Мероприятие пройдет сегодня, начало в 19.00 по московскому времени.

По информации The Mirror, "Арсенал" может возглавить бывший игрок команды, ныне возглавляющий "Нью-Йорк Сити", 41-летний Патрик Виейра. Венгер приветствует данную кандидатуру.



Ранее главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что остался удивлен решением Венгера покинуть "Арсенал" в конце нынешнего сезона.

Венгер уходит. Уходит Эпоха