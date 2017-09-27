Новичок "Манчестер Сити" Менди выбыл на несколько месяцев

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола рассказал о том, что защитник Бенжамен Менди может пропустить несколько месяцев из-за травмы колена. Отметим, что француз перешел во время летнего трансферного окна в английский клуб из "Монако".

- Кажется, Менди потребуется больше времени на восстановление, чем мы предполагали изначально, - цитирует L'Equipe Гвардьолу. - Нужно пождать, но я уверен, что это займет больше времени, чем нам хотелось бы.

Новый левый защитник? Посмотрим, что будет в январе. Данилу, Делф и Фернандинью могут закрыть эту позицию.