Новая эмблема "Лидса" вошла в список худших логотипов

Новая эмблема "Лидса", созданная в честь 100-летия клуба, вошла в список худших логотипов футбольных клубов по версии портала FourFourTwo. Ранее руководство "павлинов" объявило о решении пересмотреть внешний вид эмблемы в связи с тем, что болельщики команды создали петицию, в которой высмеяли это изображение.

Отметим, что "Зенит" спародировал новый логотип трехкратных чемпионов Англии, которые в настоящее время выступают в чемпионшипе.

Также в перечень худших логотипов вошли эмблемы "Челси", "Шерифа", "Вест Хэма", "Манчестер Сити", "Дженоа", "Гамбурга", "Вольфсбурга", "Вердера", "Лейпцига" и других команд.