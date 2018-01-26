Новая эмблема "Лидса" вошла в список худших логотипов

Новая эмблема "Лидса", созданная в честь 100-летия клуба, вошла в список худших логотипов футбольных клубов по версии портала FourFourTwo. Ранее руководство "павлинов" объявило о решении пересмотреть внешний вид эмблемы в связи с тем, что болельщики команды создали петицию, в которой высмеяли это изображение.
Отметим, что "Зенит" спародировал новый логотип трехкратных чемпионов Англии, которые в настоящее время выступают в чемпионшипе.
Также в перечень худших логотипов вошли эмблемы "Челси", "Шерифа", "Вест Хэма", "Манчестер Сити", "Дженоа", "Гамбурга", "Вольфсбурга", "Вердера", "Лейпцига" и других команд.
- Зенит СПб
- Челси
- Манчестер Сити
- Вердер
- Гамбург (Футбол)
- Дженоа
- Вест Хэм
- Шериф Тп
- Вольфсбург
- Лидс
- Лейпциг (футбол)