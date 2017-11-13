"Ноттс Каунти" чаще всех менял тренеров за последние 20 лет

Английские клубы за последние 20 летнем в среднем сменил по 12 тренеров, сообщает BBC. Лидером по этому показателю является клуб третьего по силе дивизиона страны "Ноттс Каунти", сменивший 23 специалистов. Второе и третье место занимают "Кристал Пэлас" (21) и "Портсмут" (19).

Также отмечается, что по соотношению количества тренеров к выигранным трофеям лидером является "Манчестер Юнайтед", который за 20 лет тренировали 4 специалиста. Второе и третье место занимают "Челси" (14 тренеров) и "Арсенал"​ (1 тренер) соответственно.