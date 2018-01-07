"Ноттингем Форест" в меньшинстве выбил "Арсенал" из Кубка Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Арсенал" проиграл "Ноттингем Форест" – 2:4. В составе "канониров" голами отличились защитник Пер Мертесакер и нападающий Дэнни Уэлбек.

За "Форест" дубль оформил Эрик Личей, по разу забили Бен Бреретон и Киран Доуэлл, реализовавший пенальти. Отметим, что "красные" играли в меньшинстве. На 89-й минуте красную карточку получил защитник Джо Уоррелл.

Таким образом лондонцы выбыли из розыгрыша Кубка Англии, а "Ноттингем Форест" прошел в 1/16 финала. Их будущий соперник определится позже.

"Ноттингем Форест" повторил достижение "Халл Сити" 1908 года. "Красные" - вторая команда, выступающая в более низком дивизионе, которая забила не менее четырех голов лондонцам в Кубке Англии.

Напомним, что "Арсенал" трижды побеждал в Кубке Англии в последних четырех розыгрышах.

Кубок Англии

1/32 финала

"Ноттингем Форест" – "Арсенал" – 4:2 (2:1)

Голы: Личей, 20 (1:0). Мертесакер, 23 (1:1). Личей, 44 (2:1). Бреретон, 64 – с пенальти (3:1). Уэлбек, 79 (3:2). Доуэлл, 85 – с пенальти (4:2).

Удаление: Уоррелл (Ноттингем Форест), 89.

Судья: Мосс.

7 января. Ноттингем. Стадион Nottingham City Ground.

Результаты Кубка Англии – здесь