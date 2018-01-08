"Ноттингем Форест" после победы над "Арсеналом" может сменить тренера

Испанец Айтор Каранка может стать новым главным тренером "Ноттингем Форест", сообщает nottinghampost.com. О его назначении могут объявить в ближайшие 48 часов. Ранее Каранка работал с юношеской сборной Испании, ассистировал Жозе Моуринью в "Реале", а с 2013 по март 2017 года возглавлял "Мидлсбро".

"Ноттингем Форест" под руководством Гэри Брэзила идет на 14-м месте в чемпион-лиге, а накануне выбил "Арсенал" из Кубка Англии, победив в 1/32 финала со счетом 4:2.