19:35 8 января | Футбол — Англия

"Ноттингем Форест" после победы над "Арсеналом" может сменить тренера

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Испанец Айтор Каранка может стать новым главным тренером "Ноттингем Форест", сообщает nottinghampost.com. О его назначении могут объявить в ближайшие 48 часов. Ранее Каранка работал с юношеской сборной Испании, ассистировал Жозе Моуринью в "Реале", а с 2013 по март 2017 года возглавлял "Мидлсбро"

"Ноттингем Форест" под руководством Гэри Брэзила идет на 14-м месте в чемпион-лиге, а накануне выбил "Арсенал" из Кубка Англии, победив в 1/32 финала со счетом 4:2.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Serenky25

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shpasic

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