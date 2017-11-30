"Носорог! Носорог! Носорог". Болельщики "Эвертона" проводили Ансуорта

Болельщики "Эвертона" с уважением проводили тренера Дэвида Ансуорта. После матча против "Вест Хэма" (4:0) они начали скандировать: "Носорог! Носорог! Носорог!". Такое прозвище он получил за время выступления за команду.

Вчера стало известно, что главным тренером команды стал Сэм Эллардайс. Ансуорт же занимал должность и.о. главного тренера.

После 13-го тура ливерпульцы занимают 17-е место в турнирной таблице, в активе команды 12 очков. Нынешний сезон команда начинала под руководством Роналда Кумана, но голландец был отправлен в отставку 23 октября из-за неудовлетворительных результатов.