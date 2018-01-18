"Норвич": "Никакого стыда после поражения от "Челси"

"Норвич" в своем Твиттере поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 1/32 финала Кубка Англии против "Челси" (1:1, пенальти - 3:5). Лондонский клуб ушел от поражения в основное время на 90+4-й минуте, а затем, несмотря на два удаления в добавленное время, победил в серии пенальти.

"Вы заставили нас гордиться, ребята. Игроки "Норвича" благодарят выездную группу поддержки", - говорится в обращении клуба к фанатам.

"Никакого стыда от этого поражения. Невероятный момент. Часть выдающегося достижения".