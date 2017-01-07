"Норвич" и "Саутгемптон" сыграли вничью в Кубке Англии, "Халл Сити" победил "Суонси"

Состоялись матчи 1/32 финала Кубка Англии. "Норвич" и "Саутгемптон" сыграли вничью – 2:2. "Халл Сити" победил "Суонси" со счетом 2:0. "Бирмингем" и "Ньюкасл" также победителя не выявили – 1:1.

Кубок Англии

1/32 финала

"Норвич" – "Саутгемптон" – 2:2 (0:1)

Голы: ван Дейк, 38 (0:1). Уиттакер, 52 – с пенальти (1:1). Йосида, 67 (1:2). Нейсмит, 90+2 (2:2).

"Халл Сити" – "Суонси" – 2:0 (0:0)

Голы: Эрнандес, 78 (1:0). Таймон, 90+3 (2:0).

"Бирмингем" – "Ньюкасл" – 1:1 (1:1)

Голы: Мерфи, 5 (0:1). Юткевич, 42 (1:1).

"Хаддерсфилд" – "Порт Вейл" – 4:0 (1:0)

Голы: Пэйн, 28 (1:0). Палмер, 73 (2:0). Банн, 80 (3:0). Пэйн, 84 (4:0).

"Уиган Атлетик" – "Ноттингем Форест" – 2:0 (1:0)

Голы: Григг, 45+2 (1:0). Вилдсхут, 57 (2:0).

Нереализованный пенальти: Личей (Ноттингем Форест), 82 (вратарь).

"Миллуолл" – "Борнмут" – 3:0 (1:0)

Голы: Морисон, 26 (1:0). Каммингс, 49 (2:0). Фергюсон, 90+3 (3:0).

"Аккрингтон Стэнли" – "Лутон Таун" – 2:1 (1:0)

Голы: Макконвил, 45+2 (1:0). Грэй, 54 (1:1). Беклс, 57 (2:1).

Удаление: Ри (Лутон Таун), 90+4.

"Саттон Юнайтед" – "Уимблдон" – 0:0

"Брентфорд" – "Истли" – 5:1 (5:1)

Голы: Барбе, 9 – с пенальти (1:0). Филд, 17 (2:0). Вибе, 23 (3:0). Обилейе, 29 (3:1). Филд, 38 (4:1). Сойерс, 45+2 (5:1).

"Уикомб Уондерерс" – "Стаурбридж" – 2:1 (0:0)

Голы: Вуд, 47 (1:0). Скарр, 70 (1:1). Акинфенва, 83 (2:1).

"Блэкпул" – "Барнсли" – 0:0

"Ипсвич" – "Линколн Сити" – 2:2 (1:1)

Голы: Робинсон, 7 (0:1). Лоуренс, 12 (1:1). Робинсон, 65 (1:2). Лоуренс, 86 (2:2).

"Вест Бромвич Альбион" – "Дерби Каунти" – 1:2 (1:0)

Голы: Филлипс, 35 (1:0). Бент, 51 (1:1). Инс, 54 (1:2).

"Брайтон & Хоув" – "МК Донс" – 2:0 (1:0)

Голы: Каяль, 9 – с пенальти (1:0). Хемед, 72 (2:0).

"Уотфорд" – "Бертон Альбион" – 2:0 (1:0)

Голы: Кабаселе, 21 (1:0). Синклэйр, 77 (2:0).

"Стоук Сити" – "Вулверхэмптон Уондерерс" – 0:2 (0:1)

Голы: Элдер Кошта, 29 (0:1). Доэрти, 80 (0:2).

"Ротерхэм Юнайтед" – "Оксфорд Юнайтед" – 2:3 (0:1)

Голы: Тэйлор, 41 (0:1). Уорд, 51 (1:1). Эдвардс, 80 (1:2). Хеммингс, 88 (1:3). Адейеми, 90 (2:3).

Нереализованный пенальти: Магуайр (Оксфорд Юнайтед), 36 (вратарь)

"Бэрроу" – "Рочдэйл" – 0:2 (0:1)

Голы: Хендерсон, 17 (0:1). Хендерсон, 62 (0:2).

"КПР" – "Блэкберн Роверс" – 1:2 (0:1)

Голы: Линч, 8 – в свои ворота (0:1). Фини, 58 (0:2). Бидуэлл, 61 – с пенальти (1:2).

"Бристоль Сити" – "Флитвуд Таун" – 0:0

"Сандерленд" – "Бернли" – 0:0

"Болтон Уондерерс" – "Кристал Пэлас" – 0:0