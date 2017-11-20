Нолито: "Трансферы Уокера и Менди доказывают, что Гвардьола адаптировался к английскому футболу"

Нападающий "Севильи" Нолито выразил благодарность главному тренеру "Манчестер Сити" Пепу Гвардьоле за оказанное доверие. Форвард играл под руководством испанского специалиста не только в английской команде, но и в "Барселоне".

– Я всегда буду благодарен Пепу: он дал мне возможность дебютировать в "Барселоне" и настоял на моем трансфере в "Манчестер Сити", – цитирует The Guardian Нолито. – Я не знаю, отказался бы он от моего трансфера, если бы знал, как все получится, но у меня с ним никогда не было проблем. Я желаю всего наилучшего ему и его команде.

Гвардьола – волшебник, один из лучших тренеров в мире. "Барселона" при нем играла фантастически, а "Бавария" – очень качественно. Затем он отправился в Англию и, возможно, первый год не получился таким, каким он хотел, но Гвардьола очень упрямый, и я думаю, что он уже адаптировался к английскому футболу. Трансферы Уокера и Менди это доказывают, потому что эти игроки полностью соответствуют стилю премьер-лиги.