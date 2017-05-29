Нолито хочет покинуть "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Нолито рассказал о желании уйти из клуба. 30-летний игрок отметил, что хотел бы забыть этот год, так как очень редко выходил на поле и не получал достаточной игровой практики.

– Я бы хотел уйти, будь то аренда или полноценный трансфер, – цитирует Football Espana Нолито. – Знаю об "Атлетико", "Сельте". Этими вопросами занимаются мои представители.

Сейчас, в отпуске, я спокоен, но думаю о возвращении в Испанию. До декабря я играл и был счастлив, но в последние четыре месяца я почти не выходил на поле. Посмотрим, что произойдет летом.

Мое изгнание? Не знаю, почему так произошло. Спросите об этом Гвардьолу. Этот год хочется забыть, я не рассчитывал на такой опыт. Может быть, летом найдется решение.

Нолито перешел в "Сити" в 2016 году. В прошедшем сезоне он провел 19 матчей в чемпионате Англии, забив четыре гола и отдав две результативные передачи. Во второй части сезона он вышел на поле только один раз.