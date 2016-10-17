Нолито: "Был близок к переходу в "Барселону", но выбрал "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Нолито накануне матча Лиги чемпионов против "Барселоны" сообщил, что летом был близок к переходу в стан сине-гранатовых. Однако английский клуб переманил 30-летнего испанца к себе.

- Я был близок к переходу в "Барселону", но в конце концов я выбрал "Манчестер Сити", - цитирует The Guardian Нолито. - Последние три года в "Сельте" были лучшими в моей жизни, но пришло время сделать изменения. Мне хотелось выиграть что-либо, прежде чем завершить карьеру, и я думаю, что смогу это сделать "Сити".