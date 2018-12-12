Нобл продлил контракт с "Вест Хэмом"

Полузащитник "Вест Хэма" Марк Нобл продлил действующий контракт, сообщает официальный сайт клуба.

The Club are delighted to announce that we have taken up the option to extend Mark Noble’s contract to 2021.



There’s only one #MrWestHam 👏 pic.twitter.com/euMp4v8hk5 – West Ham United (@WestHamUtd) 12 декабря 2018 г.

Новое соглашение действует до лета 2021 года. Сообщается, что в договоре была предусмотрена опция продления на год, и стороны решили воспользоваться ей.

31-летний хавбек провел 11 матчей за "молотобойцев в текущем сезоне" и сделал результативные передачи.

За первую команду "Вест Хэма" он выступает с 2004 года и провел за нее 446 матчей (51 гол и 55 голевых передач).

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