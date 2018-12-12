15:55 | Футбол — Англия

Нобл продлил контракт с "Вест Хэмом"

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Полузащитник "Вест Хэма" Марк Нобл продлил действующий контракт, сообщает официальный сайт клуба.

 

Новое соглашение действует до лета 2021 года. Сообщается, что в договоре была предусмотрена опция продления на год, и стороны решили воспользоваться ей.

31-летний хавбек провел 11 матчей за "молотобойцев в текущем сезоне" и сделал результативные передачи.

За первую команду "Вест Хэма" он выступает с 2004 года и провел за нее 446 матчей (51 гол и 55 голевых передач).

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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