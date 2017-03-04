Николя Анелька: "Игрокам "Арсенала" не хватает духа победителей"

Бывший форвард "Арсенала" Николя Анелька считает несправедливой критику в адрес главного тренера "канониров" Арсена Венгера. По его мнению, нынешним игрокам лондонской команды не хватает духа победителей.

- Думаю, что Венгер делает хорошую работу, - цитирует Onze Mondial Анелька. - Иногда приходит момент, когда вы больше не можете постоянно критиковать менеджера. Венгер хорош... У "Арсенала" всегда были хорошие игроки, но в психологическом плане всегда есть что-то. Им не удастся до самого конца пройти путь уверенно. Им не хватает менталитета победителей. В свое время были Виейра, Пети, Адамс. Они знали, что собираются выиграть.