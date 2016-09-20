03:40 | ФУТБОЛ — Англия

Никлас Бендтнер: "Не жалею, что сказал, что хочу быть лучшим форвардом мира. Но это мне аукнулось"

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Нападающий "Ноттингем Форест" Никлас Бендтнер заявил, что хочет перезапустить свою карьеру в клубе чемпион-лиги. Также 28-летний датчанин признался, что сделал немало ошибок по ходу своей карьеры.

– Я представлял, что моя карьера сложится по-другому, но вышло, как вышло, – цитирует Goal Бенднера. – Так что я лишь пытаюсь выжать максимум из того, что мне осталось. За эти годы я ставил перед собой множество целей. Я много чего говорил, и это мне аукнулось.

Честно говоря, не жалею, что говорил, что хочу быть лучшим нападающим в мире. Любой хочет этого. Просто никто не хочет произносить это вслух. Но потом мои слова преследовали меня. Я был совсем молод и, пожалуй, рановато заявил об этом, так как еще не доказал, что могу попасть в эту когорту.

Сейчас я в "Ноттингеме" и просто хочу перезапустить карьеру, снова начать играть. Я не говорю, что никогда не ошибался. Но я знал, что футбол делает меня счастливым. И неважно, в какой лиге я выступаю. Думаю, что буду играть всю свою жизнь.

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