13:48 | ФУТБОЛ — Англия

Никита Симонян: "Назначение Слуцкого в "Халл Сити" повысит имидж российского футбола"

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Первый вице-президент РФС Никита Симонян выразил уверенность, что назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера "Халл Сити" пойдет на пользу российскому футболу. О назначении специалиста на должность клуба английской чемпион-лиги стало известно сегодня.

- Слуцкий - это тренер, который привел ЦСКА к победам и кубкам, поэтому, безусловно, данное назначение повысит имидж российского футбола, - цитирует ТАСС Симоняна. - Здорово, что в Англии обратили внимание на нашего тренера, потому что английский чемпионат - это один из лучших турниров, если не лучший. Это делает честь и Слуцкому, и всему отечественному тренерскому цеху.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4326392

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ed_tsy

угу, а ежели обхезается жиденько? тогда что с честью отечественного футбола будет?))

13:59