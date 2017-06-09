Никита Симонян: "Назначение Слуцкого в "Халл Сити" повысит имидж российского футбола"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян выразил уверенность, что назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера "Халл Сити" пойдет на пользу российскому футболу. О назначении специалиста на должность клуба английской чемпион-лиги стало известно сегодня.

- Слуцкий - это тренер, который привел ЦСКА к победам и кубкам, поэтому, безусловно, данное назначение повысит имидж российского футбола, - цитирует ТАСС Симоняна. - Здорово, что в Англии обратили внимание на нашего тренера, потому что английский чемпионат - это один из лучших турниров, если не лучший. Это делает честь и Слуцкому, и всему отечественному тренерскому цеху.